Более 1,2 тыс. грузовиков ожидают проезда через границу в Северной Осетии

На дорогах Северной Осетии скопилось 1290 транзитных грузовиков, из них около 500 располагаются на стоянках, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев. Он уточнил, что движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали открыто.

По словам господина Томаева, в электронной очереди зарегистрировано около 1,6 тыс. грузовиков. «За прошедшую неделю госграницу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пересекло 19 750 единиц автотранспорта и 40 855 человек»,— рассказал вице-премьер на совещании в правительстве республики (цитата по «Интерфаксу»).

Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Транскавказская автомагистраль — единственная дорогая, соединяющая Южную Осетию с Россией. Зимой и весной движение на трассах перекрывают из-за снежных заносов и опасности лавин, также возможны сходы селей в горах.

В феврале в Северной Осетии вводили режим ЧС из-за непогоды, на этом фоне Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузного транспорта. Также был приостановлен проезд через КПП «Верхний Ларс» для всех видов транспорта.