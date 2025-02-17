В Северной Осетии введен режим ЧС из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации введен в Северной Осетии в 11:00, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта.

Господин Меняйло допустил, что въезд грузовиков на территорию Северной Осетии будет ограничен в случае заполнения стоянок. Тогда в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, будут дежурить бригады скорой помощи. Глава региона призвал жителей быть внимательными на дорогах.

Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Владикавказ и Тбилиси, был временно остановлен в 23:00 16 февраля. МЧС Северной Осетии предупредило, что в регионе ожидается сильный туман, гололедица и повышенная лавинная опасность.