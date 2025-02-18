Проезд через КПП «Верхний Ларс» закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Федеральная таможенная служба России сообщила о приостановке движения всех видов транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией из-за ухудшения погодных условий. Запрет введен в направлении выезда из России.

«Верхний Ларс» — контрольно-пропускной пункт, расположенный в Республике Северная Осетия—Алания. Дорога, ведущая через КПП, соединяет Россию и Грузию и является единственным сухопутным переходом, по которому можно попасть в эти страны.

Ограничения на проезд через пункт пропуска на российско-грузинской границе начали вечером 16 февраля. Сначала запрет касался только большегрузного автотранспорта, теперь же проезд запрещен для легковых и грузовых автомобилей.

Накануне, 17 февраля, в Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава республики Сергей Меняйло говорил, что в случае запрета на проезд для грузовиков в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, будут дежурить бригады скорой помощи. По данным МЧС, сегодня в Северной Осетии прогнозируется небольшой снег, местами туман и гололедица. Сохраняется высокая вероятность аварий на электроэнергетических системах.