ОДКБ начала стратегические командно-штабные учения

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 17 марта начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств--членов организации. Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. Учения продлятся до 20 марта.

«Оно (мероприятие.— "Ъ") не направлено против каких-либо конкретных государств и военных союзов и имеет главной целью совершенствование порядка совместной работы функциональных групп Центра кризисного реагирования и оперативных групп государств в оценке обстановки в регионах коллективной безопасности, подготовке предложений и проектов решений уставных органов ОДКБ по формированию и развертыванию компонентов войск»,— сказал начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков (цитата по ТАСС).

По словам господина Сердюкова, в этом году впервые планируется «отработать вопросы формирования и развертывания совместного формирования РХБ-защиты и медицинского обеспечения организации для обеспечения биобезопасности проведения миротворческой операции». Учения должны пройти в три этапа, в ходе которых планируется отработать подготовку коллективных решений на формирование и развертывание всех компонентов военной составляющей организации.

Как прошел саммит ОДКБ — в материале «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».

Анастасия Домбицкая