Главного снабженца оборонного завода имени Свердлова осудят за взятку

Дзержинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника управления по снабжению оборонного ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Ольги Кочетковой, обвиненной в получении взятки по ч.6 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие полагает, что обвиняемая в 2018-2024 годах потребовала от подчиненных направить заявки на покупку материально-технических ресурсов у трех определенных поставщиков. Затем она ускорила согласование документов на оплату, представители компаний заплатили ей 4,87 млн руб.

Суд начнет рассматривать уголовное дело 26 марта. В Дзержинском суде также слушается дело в отношении бывшего менеджера управления по снабжению завода Екатерины Конобеевой, обвиненной в получении 207 тыс. руб. в виде взятки от контрагентов за подписание договоров поставки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2024 года бывший первый заместитель гендиректора предприятия Олег Корпатенков, гендиректор Юрий Шумский и гендиректор АО «Спецхимия» корпорации «Ростех» Юрий Зозуля получили от пяти до девяти лет колонии строгого режима за получение и посредничество в получении взяток при заключении контрактов от поставщиков компонентов для производства взрывчатки и представителей компаний, которые покупали продукцию завода.

Владимир Зубарев