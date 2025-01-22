Бывшего менеджера оборонного завода имени Свердлова осудят за взятки

Дзержинский горсуд Нижегородской области 22 января начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего менеджера управления по снабжению оборонного ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Екатерины Конобеевой. Ей инкриминировали получение взятки по ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ

Следствие полагает, что подсудимая в 2021-2013 годах получила от представителей двух компаний 207 тыс. руб. в виде взятки за подписание договоров поставки, их своевременную оплату, а также информацию о начальной цене лота и ускоренное изучение документов для оплаты поставленной продукции. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению, уточнили в суде.

В декабре 2024 года Пресненский суд Москвы назначил от пяти до девяти лет колонии строгого режима бывшим первому заместителю гендиректора завода Олегу Корпатенкову, гендиректору Юрию Шумскому и гендиректору АО «Спецхимия» корпорации «Ростех» Юрию Зозуле. В зависимости от преступных ролей их признали виновными в получении и посредничестве в получении взяток в особо крупном размере при заключении контрактов от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ и представителей компаний, которые приобретали продукцию ФКП.

Владимир Зубарев