«Администрация Трампа действует в режиме агрессивного предотвращения»
Михаил Гуревич — о военной операции США в Йемене
Цены на нефть в понедельник растут на фоне обещаний США продолжить атаки на йеменских хуситов. Так Вашингтон намерен добиться прекращения нападений на торговые суда в Красном море. Фьючерсы на нефть марки Brent и на американскую West Texas выросли примерно на 40 центов за баррель. Reuters пишет, что под авиаударами американцев уже погибли более 50 хуситов. И это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления в должность президента Дональда Трампа. Сами хуситы обвинили Америку и Великобританию в «злобной» агрессии против жителей йеменской столицы Саны. Трамп выдвинул повстанцам ультиматум «прекратить любые атаки в Красном море, иначе на вас обрушится ад, какого вы еще не видели». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что пока действия Вашингтона не угрожают существованию группировки.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Прошло менее двух месяцев с момента инаугурации, на которой 47-й президент США обещал, что не будет начинать новых войн и положит конец текущим конфликтам. И вот в субботу он объявил о первой военной операции против хуситов в Йемене. Войска Соединенных Штатов нанесли массированные удары по целям в Сане, и, судя по сообщениям, налеты авиации продолжатся несколько дней, а возможно, и недель. По данным американской прессы, атакам подверглись радары, системы ПВО, аэропорт, телестанция, штаб-квартира хуситов и даже дома лидеров группировки.
Судя по всему, мы наблюдаем резкое изменение в военной стратегии США. Там, где Байден предпочитал оборонительное реагирование, администрация Трампа действует в режиме агрессивного предотвращения. То есть речь идет о том самом мире через силу, о котором так любят теперь говорить в Белом доме. Стоило хуситам лишь объявить о желании возобновить удары по судам, проходящим по Баб-эль-Мандебскому проливу в направлении Израиля, как Вашингтон решил не дожидаться конкретных действий и в превентивном порядке показал, что последует за подобными угрозами.
Впрочем, надо признать, что новая стратегия стала возможна не только благодаря смене хозяина в Белом доме, но и цепочке событий, произошедших на Ближнем Востоке за последние полгода. После крушения «Хезболлы» и режима Башара Асада Трамп, в отличие от Байдена, не опасается, что активные действия могут перерасти в большую региональную войну. Напротив, он всячески использует бомбардировки Йемена, чтобы показать Тегерану, что отныне так будет с любым прокси Исламской Республики, а может, и с ней самой. Объявляя о начале военной операции, Трамп обратился напрямую к Ирану: «Поддержка террористов-хуситов должна быть немедленно прекращена! Не смейте угрожать американцам, их президенту, наделенному величайшим мандатом доверия, или международным торговым путям. Если вы решитесь на это — остерегайтесь, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и церемониться мы не будем!»
Звучит грозно, но для начала Америке предстоит доказать свои слова на практике. Дело в том, что от простой бомбардировки хуситы страдают не сильно. Для подобных движений достаточным достижением является сам факт выживания в противостоянии с более сильным противником. Американцы могут разнести все города в клочья, а потом уцелевшие боевики встанут в боевое построение на плацу и объявят о своей исторической победе над заокеанским дьяволом.
Победить хуситов можно только на земле, физически изгнав из контролируемых ими районов. Однако наземного вторжения в Вашингтоне не планируют. Теоретически его могла бы осуществить Саудовская Аравия вместе с законным правительством Йемена, но без достаточных гарантий и помощи саудовцы вряд ли решатся на очередной эксперимент. Они ведь уже воевали с хуситами, но так ничего и не добились. Сможет ли Трамп убедить Мухаммеда бен Сальмана, что очередная попытка будет более успешной? Возможно, эти вопросы будут обсуждаться во время первого иностранного визита американского президента, который состоится именно в Эр-Рияд. Но пока у этой поездки нет даже определенной даты.
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