Цены на нефть в понедельник растут на фоне обещаний США продолжить атаки на йеменских хуситов. Так Вашингтон намерен добиться прекращения нападений на торговые суда в Красном море. Фьючерсы на нефть марки Brent и на американскую West Texas выросли примерно на 40 центов за баррель. Reuters пишет, что под авиаударами американцев уже погибли более 50 хуситов. И это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления в должность президента Дональда Трампа. Сами хуситы обвинили Америку и Великобританию в «злобной» агрессии против жителей йеменской столицы Саны. Трамп выдвинул повстанцам ультиматум «прекратить любые атаки в Красном море, иначе на вас обрушится ад, какого вы еще не видели». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что пока действия Вашингтона не угрожают существованию группировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прошло менее двух месяцев с момента инаугурации, на которой 47-й президент США обещал, что не будет начинать новых войн и положит конец текущим конфликтам. И вот в субботу он объявил о первой военной операции против хуситов в Йемене. Войска Соединенных Штатов нанесли массированные удары по целям в Сане, и, судя по сообщениям, налеты авиации продолжатся несколько дней, а возможно, и недель. По данным американской прессы, атакам подверглись радары, системы ПВО, аэропорт, телестанция, штаб-квартира хуситов и даже дома лидеров группировки.

Судя по всему, мы наблюдаем резкое изменение в военной стратегии США. Там, где Байден предпочитал оборонительное реагирование, администрация Трампа действует в режиме агрессивного предотвращения. То есть речь идет о том самом мире через силу, о котором так любят теперь говорить в Белом доме. Стоило хуситам лишь объявить о желании возобновить удары по судам, проходящим по Баб-эль-Мандебскому проливу в направлении Израиля, как Вашингтон решил не дожидаться конкретных действий и в превентивном порядке показал, что последует за подобными угрозами.

Впрочем, надо признать, что новая стратегия стала возможна не только благодаря смене хозяина в Белом доме, но и цепочке событий, произошедших на Ближнем Востоке за последние полгода. После крушения «Хезболлы» и режима Башара Асада Трамп, в отличие от Байдена, не опасается, что активные действия могут перерасти в большую региональную войну. Напротив, он всячески использует бомбардировки Йемена, чтобы показать Тегерану, что отныне так будет с любым прокси Исламской Республики, а может, и с ней самой. Объявляя о начале военной операции, Трамп обратился напрямую к Ирану: «Поддержка террористов-хуситов должна быть немедленно прекращена! Не смейте угрожать американцам, их президенту, наделенному величайшим мандатом доверия, или международным торговым путям. Если вы решитесь на это — остерегайтесь, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и церемониться мы не будем!»

Звучит грозно, но для начала Америке предстоит доказать свои слова на практике. Дело в том, что от простой бомбардировки хуситы страдают не сильно. Для подобных движений достаточным достижением является сам факт выживания в противостоянии с более сильным противником. Американцы могут разнести все города в клочья, а потом уцелевшие боевики встанут в боевое построение на плацу и объявят о своей исторической победе над заокеанским дьяволом.

Победить хуситов можно только на земле, физически изгнав из контролируемых ими районов. Однако наземного вторжения в Вашингтоне не планируют. Теоретически его могла бы осуществить Саудовская Аравия вместе с законным правительством Йемена, но без достаточных гарантий и помощи саудовцы вряд ли решатся на очередной эксперимент. Они ведь уже воевали с хуситами, но так ничего и не добились. Сможет ли Трамп убедить Мухаммеда бен Сальмана, что очередная попытка будет более успешной? Возможно, эти вопросы будут обсуждаться во время первого иностранного визита американского президента, который состоится именно в Эр-Рияд. Но пока у этой поездки нет даже определенной даты.

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Михаил Гуревич