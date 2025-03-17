Назначен вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству

Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Дмитрий Агеев, до этого занимавший должность вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе администрации.

Пост господина Агеева в качестве исполняющего обязанности займет председатель комитета финансов Виктория Шин. До назначения нового вице-мэра она будет совмещать должности.

Дмитрий Агеев имеет опыт работы в налоговых органах и органах внутренних дел по линии экономической безопасности. С августа 2014 года был назначен на должность заместителя начальника главного контрольного управления Челябинской области, с июня 2016-го возглавлял ведомство. В декабре прошлого года стал заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям.

Вице-мэром Челябинска по дорожному хозяйству до сегодняшнего утра был Андрей Ксензов. Он назначен первым заместителем министра дорожного хозяйства Челябинской области с испытательным сроком три месяца.

Предыдущего первого замминистра Станислава Харченко отправили в СИЗО в конце декабря прошлого года по обвинению в двух эпизодах по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным источника, уголовное дело касается «исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства, в частности строительства дорог в регионе».

В феврале также был задержан и арестован министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. Ему предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).