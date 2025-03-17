ЕС не вводит санкции против российского СПГ из-за отсутствия сделки с США

Евросоюз (ЕС) в феврале не стал вводить санкции против российского газа, потому что хочет сначала договориться с США о поставках американского СПГ, сообщает Politico. По его данным, попытки Европы заключить газовую сделку с США сдерживают дальнейшие энергетические санкции ЕС, а также новые планы по полному отказу от российского топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Издание пишет, что по этой же причине ЕС также не обнародует дорожную карту по прекращению зависимости от российских энергоресурсов, которая должна затронуть газовый экспорт, а также нефть и ядерные технологии. «Мы все еще работаем над дорожной картой, она находится в стадии подготовки, но сроки изменились в свете последних геополитических событий»,— прокомментировал неназванный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

Как пишет Politico, решения Дональда Трампа по переговорам с ЕС об СПГ и по санкциям против России «помогут определить энергетический курс Европы». Если президент США «пойдет ва-банк по сделке об СПГ», это поможет разморозить дорожную карту ЕС и возобновить дебаты о поэтапном отказе от российского СПГ. Однако пока прогресса по переговорам мало, и если они ни к чему не приведут, то «это значительно усложнит жизнь Брюсселю».

Главным поставщиком СПГ в Европу являются США с долей поставок 46%. Россия занимает второе место в списке экспортеров с 16% общего объема поставок. На прошлой неделе Bloomberg сообщало, что советники господина Трампа прорабатывают план смягчения санкций в отношении России.

Подробности — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».