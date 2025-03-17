В Казани задержали нетрезвого водителя питбайка, пытавшегося скрыться от полиции

Вечером 16 марта в Советском районе Казани во время патрулирования экипаж ДПС заметил питбайк, водитель которого, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Экипаж ДПС начал преследование, в результате которого питбайк был остановлен, а водитель задержан. У мужчины наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.

Тестирование на алкотестере показало результат 0,339 мг/л. В отношении водителя было составлено семь административных протоколов.

Питбайк был доставлен на специализированную охраняемую стоянку.

Питбайк представляет собой небольшой мотоцикл, предназначенный для езды по пересеченной местности. Согласно документации — справке-счету, договору купли-продажи и спортивному паспорту — он классифицируется как спортивный инвентарь. На питбайк не оформляется ПТС, его нельзя зарегистрировать в ГИБДД, а также использовать для передвижения по городским дорогам.

Артём Дергунов