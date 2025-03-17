Приговор осужденному за госизмену экс-инженеру Уралвагонзавода вступил в силу

Вступил в силу приговор по делу о госизмене в отношении 32-летнего бывшего инженера-технолога Уралвагонзавода Данила Мухаметова, сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данил Мухаметов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Данил Мухаметов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он признал вину частично — суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2,5 года и штраф в 300 тыс. руб. Приговор был обжалован, но второй апелляционный суд общей юрисдикции не нашел оснований для вмешательства в судебный акт.

В январе второй апелляционный суд по итогам рассмотрения признал приговор бывшему оператору Уралвагонзавода Виктории Мухаметовой, осужденной по ст. 275 УК РФ (государственная измена), законным и обоснованным: ей назначили 12,5 лет колонии общего режима и штраф. Она полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав показания на супруга, поэтому их дела были выделены в отдельные производства.

Супруги Виктория и Данил Мухаметовы были задержаны в марте 2023 года. Сначала Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал их на 12 суток за мелкое хулиганство. Вскоре супружескую пару вновь задержали, уже в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ. По версии следствия, они передали украинским спецслужбам чертежи, содержащие сведения военно-технического характера, за вознаграждение 100 тыс. руб.

Ирина Пичурина