Суд признал законным приговор экс-оператору УВЗ Виктории Мухаметовой

Второй апелляционный суд по итогам рассмотрения признал приговор бывшему оператору Уралвагонзавода (УВЗ) Виктории Мухаметовой, осужденной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), законным и обоснованным. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Супруги Виктория и Данил Мухаметовы были задержаны в марте 2023 года. Сначала Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал их на 12 суток по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Вскоре супружескую пару вновь задержали, уже в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил их в СИЗО.

В октябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил бывшего оператора УВЗ Викторию Мухаметову к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. По версии следствия, она и ее супруг, бывший инженер-технолог УВЗ Данила Мухаметов, передали украинским спецслужбам чертежи, содержащие сведения военно-технического характера, за вознаграждение 100 тыс. руб.

Дела в отношении супругов были выделены в отдельные производства, поскольку Виктория Мухаметова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав показания на супруга. В ноябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Данила Мухаметова.

Анастасия Таначева