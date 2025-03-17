Водка обогнала виски по числу новых брендов в России

В 2024 году в России зарегистрировали 318 новых брендов крепкого алкоголя, что на 40% меньше, чем в 2023 году. Такие данные приводит аналитическая компания «Нильсен», пишет РБК. По информации компании, в 2023 году на российском рынке появилось 519 новых наименований.

Больше всего новинок по брендам в прошедшем году пришлось на водку (96 марок), следом идут виски (86), джин (47), ром (33), биттеры и текила (по 21) и коньяк (14). В 2023 году виски лидировало со 175 новыми марками, за ним шли водка (151), джин (69), ром (54), коньяк (26), текила (23) и биттеры (21).

Президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский отметил, что изменение ассортимента алкоголя в последние годы связано с уходом западных компаний. По его словам, процесс насыщения рынка новыми брендами завершился, так как потребители уже выбирают свои любимые напитки и доля продаж через федеральные сети продолжает расти. Основное влияние на список лидеров продаж оказывают четыре крупнейшие торговые сети: «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» и «Лента», добавил эксперт.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) снизились за январь-февраль 2025 года на 23,4%, составив 11,776 млн дкл. Ликеро-водочных изделий продали на 14,8% меньше (2,141 млн дкл), водки — на 26,3% (7,635 млн дкл), а коньяка — на 18,3% (945 тыс. дкл). Как ранее писал «Ъ», импортное вино за год выросло в цене в среднем на 40%. Наибольший рост наблюдается у продукции из «недружественных» стран.

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