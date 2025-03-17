МВД рассказало о мошеннической схеме «пересчета квартплаты»

Мошенники под видом сотрудников управляющей компании начали звонить жильцам с предложением пересчитать квартплату. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Упомянутая схема обмана рассчитана на пенсионеров. Преступник звонит с неизвестного номера, представляется работником управляющей компании и предлагает пожилой жертве провести пересчет средств за квартплату. Целью мошенников МВД назвало получение персональных данных.

На прошлой неделе МВД рассказало о другой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники просят перезвонить на неизвестный номер. После этого жертву долго держат на линии и списывают с ее счета большую сумму денег.

Правительство планирует ввести обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции для защиты граждан от мошенников. Также власти рассмотрят пакет поправок в несколько десятков законов для борьбы с кибермошенничеством.

О концепции противодействия IT-преступлениям— в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».