В МВД объяснили, почему нельзя перезванивать незнакомцам

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники просят перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии и списывают со счета гражданина большую сумму денег. В частности, для этого используют сервисы с платными звонками.

«Приходит sms с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы»,— цитирует «РИА Новости» материалы МВД.

Уточняется, что платные услуги для телефона часто носят развлекательный характер. В рекламе всегда есть информация, что ресурс будет списывать деньги за звонки. «Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок»,— подчеркнули в ведомстве.

Депутаты Госдумы намерены ввести пакет поправок для борьбы с телефонным и кибермошенничеством. Среди них — маркировка интернет-звонков и создание информационной антифрод-платформы. Также планируется запретить банкам общение с клиентами через иностранные мессенджеры.

Подробности — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».