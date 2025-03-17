В Тюменской области не продали более половины строящегося жилья к началу года

В январе 2025 года доля непроданного строящегося жилья в Тюменской области увеличилась на 10%, достигнув 57%, что составило 2,2 млн кв. м от этого объема, сообщили «РБК-Тюмень» в Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ).

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По данным анализа, в январе 2024 года этот показатель составлял 47% — 1,6 млн кв. м. В начале 2025 года продажи еще не были открыты для 12% жилья, что составляет 478 тыс. кв. м, тогда как в январе прошлого года продажи были закрыты для 14% жилой недвижимости — 481 тыс. кв. м.

В ЕРЗ отметили, что в 2024 году в регионе своевременно и даже досрочно было сдано 76% от всего введенного жилья. В 2023 году этот показатель был выше — 86%.

Напомним, Тюменская область в 2024 году побила собственный рекорд по вводу жилья — за этот период было построено 2,598 млн кв. м жилой площади. На начало года в стадии строительства находились более 300 домов общей площадью жилья более 4,5 млн кв. м — они будут сданы в 2025 и 2026 году. При этом глава региона Александр Моор отметил, что спрос на новостройки сократился из-за высокой ставки по ипотеке, а темпы строительства в 2025 году снизятся. Построить в течение года в области планируют более 2,3 млн кв. м жилья.

Ирина Пичурина