В 2025 году в Тюменской области планируют построить более 2,3 млн кв. м жилья

Более 2,3 млн кв. м жилья планируют построить по итогам 2025 года в Тюменской области, сообщили представители застройщиков и специалисты Главного управления строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Начальник Управления государственного строительного надзора ГУС ТО Евгений Фомин отметил, что в регионе сейчас строятся 321 многоквартирный дом, работы ведут 119 застройщиков. Больше всего покупателей интересуют однокомнатные квартиры и студии.

В 2024 году средняя стоимость кв. м в новостройках Тюменской области составила 142 тыс. руб., а на вторичном рынке — 125 тыс. руб. По словам учредителя аутсорсинговой компании Татьяны Каргаполовой, несмотря на снижение продаж (за 2024 году они упали 20-25%), застройщики не сокращают объемы ввода жилья. Основными способами оплаты стали семейная ипотека, рассрочка от застройщиков и наличный расчет. Специалисты также отметили, что основной категорией покупателей являются семьи с детьми.