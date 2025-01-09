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В 2024 году в Тюменской области ввели рекордные 2,59 млн кв. м жилья

Тюменская область в 2024 году побила собственный рекорд по вводу жилья, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор. За этот период было построено 2,598 млн кв. м жилой площади.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Традиционно более 40% от введенной площади составило индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Сейчас в стадии строительства находятся более 300 домов общей площадью жилья более 4,5 млн кв. м. Они будут сданы в 2025 и 2026 году.

«В 2025-м темпы строительства снизятся. Это объективно. Спрос на новостройки сократился из-за высокой ставки по ипотеке»,– написал глава региона.

Ранее в полпредстве Уральского федерального округа сообщали, что за год в УрФО ввели более 9,5 млн кв. м жилья. В частности, в Свердловской области построили 3,3 млн кв. м, в Ханты-Мансийском автономном округе — 963 тыс. кв. м, в Ямало-Ненецком автономном округе — 331 тыс. кв. м.

Анна Капустина

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