Ураган надвигается на южные Курилы

Сильный шторм с ураганным ветром и волнами высотой более шести метров в Охотском море подошел к побережью южных Курильских островов, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области в понедельник, 17 марта. Скорость северо-восточного ветра достигает 38 м/с.

Как ожидается, у охотоморского побережья острова Итуруп шторм продержится до утра 18 марта, говорится в распространенном пресс-релизе. Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию были направлены администрации Курильского района и Сахалинской службе наблюдения за флотом. Местным жителям рекомендовано держаться на безопасном расстоянии от моря.

Эрнест Филипповский, Хабаровск