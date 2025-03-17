Хуситы объявили о запрете для судов США проходить в Красном море

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что американским судам и кораблям теперь запрещено проходить по Красному и Аравийскому морям. В случае нарушения запрета движение откроет огонь по ним.

«Мы будем противостоять эскалации эскалацией … Американские авианосцы и военные корабли будут для нас мишенью. Решение о запрете судоходства будет касаться и американцев, пока они продолжают свою агрессию»,— сказал лидер хуситов телеканалу «Аль-Масира» (цитата по «РИА Новости»).

В конце 2023 года хуситы в поддержку палестинского движения «Хамас» начали обстреливать суда, связанные с Израилем. После начала режима прекращения огня в январе 2025 года атаки прекратились. 12 марта хуситы вновь пригрозили ударами, требуя возобновить поставки гуманитарной помощи в анклав.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против хуситов. Под бомбардировки попали йеменские провинции Сада, Дамар, Хаджа, а также столица Сана. Движение заявило, что не пойдет на перемирие, пока Вашингтон не ответит за удары. Атакован авианосец США Harry Truman.

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