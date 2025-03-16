В Ярославской области планетарий объединят с музеем «Космос»

В Ярославской области будет создан «Космический центр». Он возникнет в результате объединения Культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой (более известного как планетарий) с музеем «Комос» в селе Никульском на родине первой женщины-космонавта. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Также в состав «Космического центра» войдет дом культуры в Никульском, где будет оборудован многофункциональный зал с возможностью показа фильмов. Между центром имени Терешковой и Никульским будет запущен «космический автобус».

«"Космический центр" станет не только образовательной площадкой, но и местом, где молодежь будет воспитываться в духе патриотизма, гордости за свою страну и стремления к новым достижениям»,— сообщили в министерстве.

Сейчас музей «Космос» является подразделением Ярославского государственного музея-заповедника. «Ъ-Ярославль» сообщал, что накануне директор музея Наталья Левицкая была уволена. Как сообщили в минкульте, ей предложено возглавить «Космический центр».

«Ъ-Ярославль» рассказывал, что 13 марта губернатор Михаил Евраев рассказал об объединении ТЮЗа и Театра кукол в Ярославле, а также объяснил причины оптимизации учреждений в различных отраслях.

Антон Голицын