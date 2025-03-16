Аксенов выразил уверенность в защищенности Крыма от ВСУ

Сухопутные операции вооруженных сил Украины не несут никакой угрозы для Крыма, заявил сегодня, 16 марта, глава региона Сергей Аксенов. По его словам, основная оборона обеспечивается на передовой, в Херсонской и Запорожской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«При этом меры, которые здесь принимаются, достаточные. Никакие сухопутные операции Крыму не угрожают... Все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне... Основные стратегические цели выполнены с точки зрения безопасности и независимости по энергетике, продовольствию, лекарствам»,— рассказал господин Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

Напомним, в различных районах Крыма регулярно проводятся крупномасштабные учения и тренировки силовиков по борьбе с диверсионными группами.

Александр Дремлюгин, Симферополь