Компания бывшего губернатора перестала арендовать участок в Камской долине

В Перми прекращено право аренды земельного участка вокруг картодрома в Камской долине. Об этом свидетельствуют данные выписки из Росреестра на участок площадью 26,6 га. Территория по ул. Спешилова, 94, принадлежит администрации Перми, ранее ее арендовало ООО «Лэнд» из группы «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Площадка войдет в проект комплексного развития территории Камской долины, которым занимается девелоперская группа «Железно». Эту недвижимость должны изъять для реновации Камской долины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

По данным «Ъ-Прикамье», в рамках изъятия участка у арендатора девелопер «Железно» еще должен выплатить компенсацию компании «Лэнд» — менее 100 млн руб. Кроме того, на участке, окружающем картодром, имеется незавершенный строительством объект, его необходимо снять с регистрационного учета.

Участок на ул. Спешилова, 94, находившийся в аренде у ООО «Лэнд», хотел приобрести девелопер «Железно» для проекта комплексного развития в Камской долине. Территория входит в зону КРТ и вместе с другими участками предназначается для строительства аквапарка, жилья и прочего. Землю вокруг картодрома собирались вовлечь в КРТ с помощью процедуры изъятия. Приказ об изъятии недвижимости на ул. Спешилова для муниципальных нужд Перми был утвержден региональным минимуществом в декабре 2024 года.