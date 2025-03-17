Мэрия пыталась взыскать с главного пермского монастыря долг 20-летней давности

Арбитражный суд Пермского края 14 марта отказал департаменту земельных отношений Перми в взыскании с религиозной организации ««Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь Пермской епархии РПЦ» долга за аренду земли. Согласно материалам дела, долг образовался по договору аренды земельного участка от 2000 года. Мэрия обнаружила отсутствие арендной платы с 1 января 2003 года по 15 февраля 2005 года. Неуплату аренды более чем за два года чиновники оценили в 149 тыс. руб. Также они предъявили неустойку в 259 тыс. руб. за более чем двадцать лет (с 2003 по 8 ноября 2024 года). Общая сумма долга, по версии мэрии, составляла 408 тыс. руб.

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Суд указал, что истец пропустил срок исковой давности (три года). В материалах дела не содержится доказательств того, что истец в период срока исковой давности по спорному договору направлял претензии в адрес ответчика. Претензию истец предъявил ответчику только 26.12.2024, то есть за пределами срока исковой давности, говорится в материалах дела. На этом основании суд отказал мэрии в иске.

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь – один из основных действующих монастырей Пермской епархии Русской Православной Церкви Московского патриархата. Учрежден по благословению Священного Синода 5 мая 1995 г. при храме Святой Живоначальной Троицы в Мотовилихе. Расположен в микрорайоне Висим.