Китай ограничил выезд сотрудников DeepSeek за рубеж

Китайские власти усилили контроль над поездками за границу сотрудников ИИ-стартапа DeepSeek — это было сделано для предотвращения «утечки мозгов». High-Flyer (материнская компания DeepSeek) удерживает паспорта некоторых сотрудников, ограничивая их возможность покидать страну без разрешения.

Эти меры были введены на фоне рекомендаций китайского правительства воздержаться от поездок в США ученым и предпринимателям в сфере искусственного интеллекта. Власти опасаются, что специалисты могут непреднамеренно раскрыть конфиденциальную информацию о достижениях Китая в области ИИ или стать объектом задержания и использоваться в качестве рычага в переговорах между США и Китаем. Кроме того, КНР усилила контроль над инвестициями в DeepSeek и требует от потенциальных инвесторов прохождения строгой государственной проверки.

Ранее OpenAI призвала США запретить использование ИИ-моделей китайской DeepSeek. За 20 дней после запуска ИИ-модель от DeepSeek набрала свыше 20 млн активных пользователей и заняла второе место в мире по популярности после ChatGPT.

Евгений Федуненко