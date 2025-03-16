Бывшему топ-менеджеру оборонного предприятия снизили оплату долга на 2 млн руб.

Сумма исполнительного сбора для бывшего замгендиректора ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» (ЗиД) Александра Сентябова снижена на три четверти – с 2, 9 млн руб. до 744 тыс. руб. Решение принял арбитражный суд Пермского края в рамках банкротного дела ЗиД. С ходатайством в суд обратился сам Сентябов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сентябов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Сентябов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с Александра Сентябова в качестве возмещения ущерба, причиненного заводу во время его руководства, было взыскано почти 44 млн руб. В рамках дела у топ-менеджера арестовано имущество на 2, 6 млн руб., сам он в этом время получал только заработную плату и погасить долг не мог. Также в отношении бывшего топ-менеджера расследуется уголовное дело №2814 в связи с причинением им ущерба федеральному предприятию.

Должник также отметил, что в прошлом году его долг в полном объеме был погашен Олесей Архиповой (супруга Дмитрия Пудкова, одного из фигурантов уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной автобазы Перми).

Суд согласился с доводами судебного пристава, что оснований для освобождения господина Сентябова от уплаты исполнительного сбора не имеется. Однако суд проанализировал имущественное положение Сентябова и пришел к выводу, что он объективно не имел возможности оплатить задолженность в полном объеме, его заработной платы также недостаточно для погашения сбора. Поэтому суд счел возможным уменьшить размер исполнительского сбора до его размера (748 тыс. руб.).

Александр Сентябов работал на заводе им. Дзержинского в 2013–2018 годах. С его именем связывают раскрытие уголовного дела о хищении имущества предприятия на сумму 1,2млрдд руб. В отношении самого господина Сентябова в 2017 году было возбуждено уголовное дело о хищении у завода более 46 млн руб. На январь 2025 года дело продолжало расследоваться.