В Туапсе локализован пожар на атакованной БПЛА нефетбазе

Сотрудники МЧС России и экстренные службы Кубани локализовали пожар на нефтяном комплексе в Туапсе на площади 1250 кв. метров, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тушение пожара продолжается. В работах задействованы 188 человек и 55 единиц техники.

Напомним, пламя охватило емкость объемом 20 тыс. тонн бензина после атаки беспилотников. Пострадавших нет. Глава Туапсинского района Сергей Бойко накануне сообщал, что разлива нефтепродуктов на базе в Туапсе выявлено не было.

Андрей Николаев