Иран заявил, что США не имеют права диктовать им внешнюю политику
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Вашингтон не имеет полномочий вмешиваться во внешнеполитические решения Тегерана. Это заявление стало ответом на призыв президента США Дональда Трампа к Ирану прекратить поддержку йеменских хуситов.
«Правительство Соединенных Штатов не имеет ни права, ни полномочий диктовать Ирану его внешнюю политику»,— написал глава иранского МИДа в Х. Он также призвал Вашингтон прекратить «убийства йеменского народа».
Накануне, 15 марта, Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. Он заявил, что боевики «Ансар Аллах» занимаются «пиратством, насилием и терроризмом против американских» и иных судов и самолетов. Глава Белого дома также сообщил, что если Иран попытается оказать движению какую-либо помощь, то США призовут Исламскую Республику «к полной ответственности». Минздрав движения заявил о 31 погибшем при авиаударах США и более 100 раненых.
Об отношениях Вашингтона и Тегерана — в материале «Мир с Ираном остался на бумаге».