Над четырьмя регионами сбили 31 БПЛА

Минобороны России заявило, что в ночь на 16 марта атаке БПЛА подверглись четыре региона. Всего силы ПВО уничтожили 31 беспилотник.

Как уточнило ведомство, 16 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской, еще один — над Курской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Губкин БПЛА ударил по частному дому. Пострадали женщина и семилетний ребенок. Еще одна женщина получила ранения в результате сброса с беспилотника взрывного устройства на дом в селе Долгом.