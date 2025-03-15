В Тобольске завершили разбор завалов разрушенного взрывом частного дома

В Тобольске разобрали завалы на месте разрушенного частного дома по пер. Рощинскому, 33, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин. Сейчас восстанавливают окна, двери и балконы многоквартирного дома, которые пострадали от ударной волны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

Всего в многоквартирном доме были разрушены 110 объектов. Помимо их восстановления, рабочие устанавливают на месте взрыва ограждения и расчищают территорию. Работы ведутся на средства муниципального бюджета.

Напомним, 12 марта в Тобольске в частном доме по пер. Рощинскому, 33 произошел взрыв бытового газа, взрывная волна повредила многоквартирный дом по ул. Октябрьской, 62. От взрыва пострадали женщина и ребенок, 15 марта мальчик скончался в больнице.

Анна Капустина