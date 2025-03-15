Сняты ограничения на полеты в аэропортах Волгограда и Саратова

В аэропортах Волгограда и Саратова спустя четыре часа сняли ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Росавиации. Саратовский аэропорт Гагарин возобновил работу в 5:40 мск, волгоградский аэропорт Гумрак — в 7:15 мск.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Уточняется, что аэропорт Саратова приостановил работу в 1:00 мск. Аэропорт Волгограда не принимал и не выпускал самолеты с 3:33 мск.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на 15 марта регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Военным удалось сбить 64 беспилотника. Пострадавших и повреждений нет, локальное возгорание камыша из-за обломков БПЛА также потушили, заверил губернатор.

Кроме того, над Воронежской областью уничтожены 38 беспилотников, над Белгородской — 14, над Брянской — семь, над Ростовской — два, над Курской — один. Всего российские ПВО сбили за ночь 126 украинских дронов.

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке беспилотников повреждения получили несколько частных домов в разных районах региона. В Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки БПЛА объяли этой ночью в Северной Осетии, Крыму, Ростовской и Самарской областях.