Школьница вытащила из сейфа более 7 млн рублей, чтобы родители «не сели в тюрьму»

Бизнесмен из Ломоносовского района лишилась 7,42 млн рублей из-за дочери, которая стала жертвой телефонных мошенников, сообщает «Фонтанка» 11 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Женщина обратилась в полицию накануне. По ее словам, в Международный женский день ее дочери позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ. Они рассказали ребенку, что в ее семье большие проблемы, так как родители могут отправиться в тюрьму.

Потерпевшую попросили собрать все деньги в доме и передать курьеру, чтобы решить проблему. Школьница взяла из родительского сейфа 1 млн рублей, 50 тыс. долларов и 20 тыс. евро.

Затем она села в такси и отправилась до «Ленты» на Гостилицком шоссе, после чего передала указанную сумму неизвестной. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге отправили в СИЗО обвиняемого в обмане блокадницы на 13 млн рублей.

Андрей Маркелов