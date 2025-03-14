По делу об убийстве Демьяна Ганула задержан бывший военнослужащий ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали в Одессе 46-летнего мужчину по подозрению в убийстве лидера организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула. При задержании мужчина сообщил, что имеет звание старшего лейтенанта вооруженных сил Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демьян Ганул

Фото: @demianganul Демьян Ганул

Фото: @demianganul

В сообщениях СБУ и Нацполиции говорится, что на поиск и задержание подозреваемого ушло примерно пять часов. Задержанный, как отмечается в сообщениях, дезертировал из рядов ВСУ 23 февраля 2025 года. В СБУ отметили, что среди прочего проверяют версию о заказном убийстве.

«РБК-Украины» и Liga.net со ссылкой на источники сообщают, что задержанного зовут Сергей Шалаев. По данным одесского издания «Думская», его имя — Сергей Кочу. Он был задержан в квартире, где были обнаружены граната и пистолет Макарова — возможно, орудие преступления.

Уголовное дело расследуется по статье о преднамеренном убийстве — ч. 2 ст. 115 УК Украины. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Демьян Ганул был застрелен сегодня, 14 марта, утром в центре Одессы. Он считается одним из организаторов поджога в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 42 человека и около 100 пострадали. Это событие власти РФ назвали геноцидом в отношении пророссийски настроенных граждан Украины. До создания «Уличного фронта» Ганул состоял в «Правом секторе», который признан в РФ террористической организацией и запрещен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Одессу избавили от Ганула».