На отдых в СИЗО

Бывшего начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака арестовали по уголовному делу о получении взятки и мошенничестве с использованием служебного положения (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет колонии; ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии). По версии следствия, Сергей Шпак получил за покровительство концерну «Покровский» путевки в комплекс «Молния Ямал», а также совершал махинации с начислением зарплаты. Решением суда экс-полицейский отправлен в СИЗО до 11 мая.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения бывшему начальнику управления МВД России по городу Сергею Шпаку, подозреваемому в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему назначен арест до 11 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Вместе Сергеем Шпаком был арестован на такой же срок второй фигурант дела — оперуполномоченный одного из отделов полиции Сергей Егоркин, также подозреваемый в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Расследование дела ведет второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области. По данным пресс-службы управления, в 2017 году Сергей Шпак, работая начальником отдела полиции №5 управления МВД России по Ростову-на-Дону, получил путевки в комплекс «Молния Ямал» для себя и всей своей семьи за общее покровительство концерну «Покровский». Стоимость путевок превысила 263 тыс. руб.

Еще Сергея Шпака обвиняют в том, что с 2019 года по 2023-й он, будучи заместителем начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону, а затем и начальником управления, организовал мошенническую схему: его подчиненному Сергею Егоркину начисляли зарплату за дни, когда он фактически отсутствовал на рабочем месте. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тыс. руб. Эти деньги фигуранты поделили между собой.

Сергея Егоркина также подозревают в том, что в 2020 году он, используя подложные платежные документы, осуществил неправомерный оборот 15 млн руб., находящихся на банковском счете. Предполагается, что оперуполномоченный действовал совместно с кем-то, причастные к преступлению лица могут быть установлены в ходе расследования.

Оперативные мероприятия по уголовному делу проводили сотрудники Главного управление собственной безопасности МВД России и управления ФСБ России по Ростовской области. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, Сергей Шпак был задержан у себя дома вчера ночью, Сергей Егоркин — в автомобиле на улице. Дома и на рабочих местах задержанных проведены обыски.

Кристина Федичкина