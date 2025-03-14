Главные новости за 14 марта. Ростов-на-Дону и область
Аграрии Ростовской области приступили к весенней посевной кампании. Первыми сев начали хлеборобы на юге области – в Песчанокопском, Сальском и Целинском районах. Уже засеяли около 4,5 тыс. га яровыми культурами, включая горох, яровой ячмень и пшеницу.
В поселке Опытном (Аксайский район) состоялась церемония открытия завода по производству алкогольных напитков компании «Лидер» (Московская область).
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении министром строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.
Бывшего начальника управления МВД по Ростову Сергея Шпака отправили в СИЗО до 11 мая. Такую меру пресечения на время расследования ему определил Ленинский райсуд в рамках уголовного дела по обвинению в получении взятки и мошенничестве.
Новый собственник ростовской гостиницы «Московская» — девелопер Capital Group — получил утвержденные охранные обязательства для восстановления объекта.
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет изменена, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко. Цель изменений — повысить эффективность и прозрачность расходования средств на ремонтные работы.
Федеральные власти готовы поддержать финансирование реконструкции Шахтинско-Донского водовода в Ростовской области.