Владелец гостиницы «Московская» в Ростове обязан сохранить ее исторический облик

Новый собственник ростовской гостиницы «Московская» — девелопер Capital Group — получил утвержденные охранные обязательства для восстановления объекта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный архив Фото: Государственный архив

Сейчас разрабатывается концепция будущего проекта. Пока не ясно, будет ли здание продолжать использоваться как гостиница.

Сроки восстановления зависят от завершения работы над концепцией. Гостиницу «Московская» выкупила компания «Астарнион», основным бенефициаром которой является Павел Те, основатель и председатель совета директоров Capital Group. Эта компания известна крупными проектами в Москве, такими как застройка территории завода «МиГ» на «Динамо» и площадки «Сити-2».

Гостиница «Московская» была построена в 1893–1896 годах по проекту архитектора Александра Померанцева при участии Николая Дурбаха. В 2000-х годах часть здания сдавалась под офисы, но после пожара в 2007 году работа была приостановлена.

Николай Аксенов