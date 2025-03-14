Федеральные власти могут выделить средства на реконструкцию Шахтинского водовода

Федеральные власти готовы поддержать финансирование реконструкции Шахтинско-Донского водовода в Ростовской области, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам госпожи Абрамченко, привлечение федеральных средств необходимо для реализации проекта. «Без поддержки на высшем уровне такие масштабные изменения невозможны»,— отметила она.

Реконструкция водовода обеспечит доступ к качественной питьевой воде более 500 тыс. жителей региона. Проект включает строительство новых водоводов диаметром 1200 мм общей протяженностью 29,5 км, а также работы по строительству и реконструкции водозабора и очистных сооружений.

Тат Гаспарян