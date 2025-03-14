На Дону откорректируют программу капремонта МКД

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет изменена, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По его словам, цель изменений — повысить эффективность и прозрачность расходования средств на ремонтные работы. Сейчас в программе есть дома, состояние которых не соответствует заявленному.

«Наша главная задача при реализации программы капремонта домов — обеспечить рациональное и эффективное расходование средств, которые на это тратят жители. Чтобы проведение работ не затягивалось, подрядчики выполняли именно те работы, которые реально нужны в каждом конкретном доме, и выполняли их качественно»,— отметил Владимир Ревенко.

Он также отметил, что теперь приоритет должен отдаваться ремонту крыши, а не фасада.

Как считают специалисты, одной из проблем является несвоевременный текущий ремонт, что приводит к ухудшению состояния зданий и увеличению затрат на капитальный ремонт.

Николай Аксенов