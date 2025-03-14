ВТБ: случаи мошенничества с «ошибочным покупателем» участились на 30%

ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества с несуществующими посылками на 30%. Злоумышленники представляются сотрудниками транспортных компаний и просят оплатить стоимость или таможенные сборы за якобы отправленные бандероли. После перевода денег или оплаты через QR-код, мошенники исчезают.



Мошенническая схема строится на командной работе: один представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы и сообщает о поступлении посылки на имя жертвы, а также о необходимости срочного выкупа или оплаты таможенных сборов. Другой сообщник выдает себя за «настоящего получателя» посылки и убеждает жертву не только получить за него посылку, но и оплатить несуществующие сборы. Также при игнорировании платежа злоумышленники угрожают штрафами от таможни и проблемами с правоохранительными органами.

Вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин подчеркнул, что никаких посылок на самом деле нет — это часть мошеннической схемы. «Напарник в роли получателя бандероли появляется, чтобы окончательно убедить жертву в реальности происходящего. Все их обещания вернуть деньги, угрозы о штрафах – не более чем манипуляция, чтобы выманить у человека деньги. Если вам звонят с подобными историями, лучше всего прекратить общение и обратиться в официальные службы для проверки информации. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников», — отметил господин Ревякин.