Недружественным странам запретят регистрировать недвижимость в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете регистрации недвижимого имущества на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей для граждан недружественных для России государств. Ограничения будут действовать до 1 января 2028 года. Указ размещен на портале правовой информации.

Исключение составят граждане, имеющие специальное разрешение на осуществление подобных сделок. В частности, разрешения могут быть предоставлены иностранным гражданам, проходящим или уже прошедшим службу в вооруженных силах России.

Документ вступает в силу со дня опубликования. Указ расширяет нормы, установленные в декабре 2024 года, согласно которым на территориях присоединившихся к России регионов была запрещена регистрация юридических лиц, связанных с недружественными странами.