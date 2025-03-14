Суд арестовал гендиректора хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрия Ковтуна

Самарский районный суд арестовал по ходатайству следствия генерального директора хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрия Ковтуна до 10 мая 2025 года. По данным источника в силовых структурах, СКР возбудил в отношении спортивного функционера уголовное дело по пп. а, б ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп группой лиц, сопряженный с вымогательством).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Собеседник «Ъ-Волга» отметил, что Юрий Ковтун угрожал одному из хоккеистов расторжением договора. Гендиректор клуба требовал с игрока денежную сумму.

В ХК ЦСК ВВС арест генерального директора клуба пока не комментируют.

Самарская команда выступает в Высшей хоккейной лиге (второй по значимости хоккейный дивизион в России). В настоящее время ЦСК ВВС занимает 27-е место из 33 команд, досрочно потеряв шансы на выход в плей-офф.

Евгений Чернов