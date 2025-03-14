209 курян эвакуировали из освобожденных населенных пунктов

С 12 марта 209 жителей Курской области, включая девять детей, были эвакуированы из освобожденных населенных пунктов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Из Суджи вывезены 68 человек, из Казачьей Локни — 74. Также были эвакуированы жители Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел.

Из эвакуированных 128 человек размещены в пунктах временного размещения (ПВР) региона. Остальные разместились у родственников. Эвакуированным предоставляют гуманитарные наборы, питание, спальные места и медицинскую помощь, добавил господин Хинштейн.

Ранее Минобороны сообщило, что в Курской области освобождены 28 населенных пунктов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов