МИД России назначил нового генконсула в Кракове

Новым генеральным консулом России в Польше стал Таурас Ляоно Шпокявичюс, об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

Господин Шпокявичюс имеет дипломатический ранг советника первого класса и говорит на литовском, монгольском, польском и словацком языках. С 1990 по 1999 год работал в посольстве и генконсульствах СССР и России в Монголии. С 2003 по 2014 год — в посольстве России в Польше, а с 2017 по 2023 год — в посольстве в Словакии. С июля 2023 года Таурас Ляоно Шпокявичюс занимал должность заместителя начальника отдела в консульском департаменте МИД России.

На своем посту новый генконсул сменил Сергея Линевича, который работал на этой должности с 2019 года.

12 марта МИД Великобритании отозвал аккредитацию российского дипломата Андрея Келина. Решение приняли в качестве ответной меры: российский МИД предписал двум сотрудникам британского посольства в Москве покинуть Россию.