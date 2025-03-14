Ученики СУНЦ УрФУ сообщили Екатерине Мизулиной об угрозах администрации лицея

После массового отравления учеников в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) УрФУ ученики стали жаловаться на оказание давления со стороны администрации заведения, сообщила в своем telegram-канале глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее словам, ученики сообщают о запрете рассказывать о произошедшем под угрозой отчисления и выселения из общежития. Педагогов просят уточнить у детей выходили ли на них представители СМИ и запретить им комментировать ситуацию. Родителей попросили забрать из интерната иногородних детей домой, даже если они могут быть нездоровы. «Получается, что руководство лицея вероятно пытается препятствовать ходу следствия»,— отметила Екатерина Мизулина.

Ранее сообщалось, что у 34 учащихся СУНЦ УрФУ диагностирован острый гастроэнтерит, 20 из них были госпитализированы. В лицее планировали осмотреть всех учеников. По результатам проверок у сотрудников пищеблока СУНЦ выявили норовирус. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Роспотребнадзор проводит проверку, ситуация находится на контроле Следственного комитета. Лицей переведен на дистанционное обучение.

Подробнее о произошедшем — в материале «Госпитализация вылилась в дело»

Полина Щуцкая