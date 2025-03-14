Российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области

За прошедшую неделю военнослужащие группировки войск «Север» освободили 29 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«В результате решительных действий группировки войск «Север» освобождены 29 населенных пунктов: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка Курской области, а также Новенькое Сумской области»,— говорится в заявлении.

Во время посещения 12 марта одного из командных пунктов в Курской области президенту России Владимиру Путину доложили о начале завершающей стадии операции по ликвидации группировки ВСУ в курском приграничье.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов также сообщил главе государства, что у ВСУ удалось отбить более 1,1 тыс. кв. км, или 86% oт территории, первоначально захваченной Украиной. Президент поставил перед военными задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области».

О совещании президента в командном штабе в Курской области — в материале «Победители не судят».