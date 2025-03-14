Песков не поддержал идею маркировать товары иностранных брендов

В России не согласятся с идеей помечать товары иностранных брендов в случае их возвращения в Россию. Москва заинтересована в том, чтобы на российский рынок приходили иностранные инвесторы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

С предложением о маркировке выступил глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его словам, в последние месяцы наблюдается возвращение западных компаний, покинувших российский рынок с 2022 года.

«Теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы ниши, оставленные этими иностранцами и занятые нашими производителями, чтобы в этих нишах что-то представляло угрозу интересам российских бизнесменов, которые вложили свои деньги и имели достаточно смелости в свое время пойти на внутренние инвестиции»,— сказал господин Песков.

В феврале президент России Владимир Путин попросил правительство подумать о том, как отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые захотят вернуться. По его словам, отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными, но «в рамках ВТО».

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что иностранные компании могут вернуться в Россию только на выгодных для страны условиях. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована.

О перспективах возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».