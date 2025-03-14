В Марий Эл 14 марта объявляли угрозу атаки БПЛА

14 марта в Марий Эл объявлялась опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

«Сегодня от Министерства обороны поступила информация о возможной угрозе применения БПЛА на территории Республики Марий Эл», — написал он. Сейчас угроза атаки снята. Все дежурные службы находятся в режиме готовности.

13 марта в Татарстане объявляли угрозу атаки БПЛА. В ночь с 12 на 13 марта над регионами России, по данным Минобороны, было перехвачено 77 беспилотников. БПЛА уничтожили над Брянской, Калужской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями.

9 марта беспилотник атаковал одно из предприятий в Чебоксарах.

Дарья Сайфиева