В Татарстане ночью 13 марта объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Татарстана с 2:40 ночи объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.

Ночью 13 марта над регионами России, по данным Минобороны, было перехвачено 77 беспилотников. БПЛА уничтожили над Брянской, Калужской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями.

В прошлый раз об угрозе атаки беспилотников в республике объявляли 11 марта. Тогда 74 дрона было сбито в воздушном пространстве Москвы.

9 марта беспилотник атаковал одно из предприятий в Чебоксарах.

Дарья Сайфиева