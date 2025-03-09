Предприятие в Чебоксарах атаковал беспилотник

Сегодня утром на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах зафиксировали применение беспилотника. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории ФГКУ „Комбинат Буревестник“ в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет», — отмечает Олег Николаев.

Глава республики также заверил, что ситуация находится под контролем. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. Объект нефтебазы находится на реконструкции.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников над семью регионами страны. Наибольшее количество дронов сбили над Белгородской областью (52), а также над Липецкой (13), Ростовской (9), Воронежской (8), Астраханской (3) областями, Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями (по одному).

В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты с 02:00 до 06:30 по московскому времени. Сообщалось, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В этот период два самолета, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром. Ограничения также вводились в аэропортах Астрахани, Нижнего Новогорода и Волгограда.

Влас Северин