Полпред Жога поручил наладить взаимодействовать с Казахстаном по паводку в УрФО

Властям регионов Уральского федерального округа (УрФО) необходимо выстроить эффективное взаимодействие с Казахстаном по вопросам регулирования объемов сброса воды из трех полностью заполненных водохранилищ соседнего государства, призвал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в ходе совещания по подготовке к паводкам и пожароопасному периоду. «Прошу держать меня в курсе этой работы и доложить по ее результатам»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Жога напомнил, что существенный сброс воды водохранилищ в Казахстане привел к стремительному повышению уровня воды в реках Ишим, Иртыш, Тобол и Уй в апреле 2024 года. «Были затоплены жилые дома, приусадебные участки и объекты инфраструктуры на территории УрФО. Всего с начала паводкоопасного периода в 59 муниципальных образованиях были затоплены более 4 тыс. жилых домов и 5 тыс. дачных жилых домов», — добавили в пресс-службе полпредства.

Артем Жога призвал власти регионов провести инвентаризацию и оценку надежности всех гидротехнических сооружений с участием представителей Уральского и Северо-Уральского управлений Ростехнадзора.

Среди регионов УрФО рекордный паводок за всю историю наблюдений был зафиксирован в 2024 году в Тюменской области. Общий ущерб дорогам и мостам региона составил 2,7 млрд руб., 470 жилых домов были признаны поврежденными или утраченными в результате паводка. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в апреле 2025 года «существенно превысит отметки опасного явления». Власти региона планируют обновить 45 км временных дамб, привлечь к работам по защите от паводка более 1,6 тыс. специалистов и подготовить пункты для временного размещения более 7 тыс. человек.

Подробнее о подготовке к паводкам в Тюменской области— в материале «Ъ-Урал» «Уровень воды в реке существенно превысит отметки опасного явления».

Василий Алексеев